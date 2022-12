Zoo Leipzig Besuch erlaubt: Neues Elefantenbaby zeigt sich Besuchern

Elefantenfans dürfen nun das in der Nacht zum Mittwoch geborene Elefantenbaby im Zoo Leipzig doch besuchen. Wie der Zoo am Freitag mitteilt, ist das weibliche Jungtier wohlauf und erkundet neugierig die Anlage. Es ist eins von mittlerweile zwei Mini-Elefanten im Leipziger Zoo. Erst vor drei Monaten kam der kleine Elefantenbulle Akito zur Welt. Das neue Elefantenbaby hat noch keinen Namen, ist aber topfit. 2023 stehen zwei weitere Geburten bei den Elefanten an.