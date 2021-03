Um die erforderliche Erfassung und Dokumentation aller Besuche zu vereinfachen und zu beschleunigen, können sich Angehörige vorab online anmelden und ihre Daten hinterlegen. So soll der Anmeldevorgang am Einlass beschleunigt werden, heißt es in einer Mitteilung des UKL. Ebenso könne der Nachweis eines negativen Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden ist, mitgebracht werden. An den Rezeptionen sollen die Daten abgeglichen und um den Nachweis des Corona-Tests ergänzt werden.