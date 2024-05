In Leipzig-Gohlis hat die Polizei am Sonntag eine Autofahrerin mit 3,68 Promille Alkohol aus dem Verkehr gezogen. Ein Augenzeuge hatte zuvor beobachtet, wie die 32-Jährige mit ihrem Auto auf der Messeallee Schlangenlinien fuhr und die Polizei alarmiert. Den Beamten gegenüber gab die Frau an, dass sie am Vormittag lediglich auf den Muttertag angestoßen habe.