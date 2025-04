Bildrechte: imago images/Shotshop

Gartensaison Frühlingserwachen in Sachsen: Gärtnereien erleben Ansturm bei frühsommerlichem Wetter

23. April 2025, 05:00 Uhr

Die Sonne scheint, die Menschen strömen in die Gärtnereien - und in Sachsen ist die Pflanzsaison in vollem Gange. Nach einem schwierigen Vorjahr blicken viele Gärtnerinnen und Gärtner nun optimistisch in die neue Saison. In Beucha bei Leipzig zeigt sich besonders deutlich: Die Lust aufs Gärtnern ist zurück.