Klangpfad Musik in der Natur: Besonderes Konzert am Sonntag in Beucha bei Leipzig

18. August 2024, 09:41 Uhr

Als Klangkünstler ist Erwin Stache weltweit bekannt. Seine Konzerte und Installationen kennt man in Taipeh und New York. Zu Hause nahe Leipzig, in Beucha, hat er sich auch einen Namen gemacht. Am Sonntag veranstaltet er in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein des Ortes zum sechsten Mal den Beuchaer Klangpfad.