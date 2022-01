Statistik Leipzigs Bevölkerungszahl auch im Corona-Jahr 2021 gewachsen

Hauptinhalt

Trotz der Corona-Pandemie bleibt Leipzig 2021 weiter ein Magnet für zahlreiche Menschen. Sichtbar wird die Anziehungskraft auch in der Entwicklung der Einwohnerzahlen. Erneut ist Leipzig die am stärksten wachsende Stadt in Sachsen.