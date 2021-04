Bewohner eines Mehrfamilienhauses haben in Leipzig eine mutmaßliche Einbrecherin festgehalten, zwei weitere Verdächtige konnten entkommen. Die Verdächtigen waren in der Nacht zum Freitag in den Keller des Hauses in der Siemeringstraße eingebrochen und wurden gegen Mitternacht dabei von Anwohnern überrascht, teilte die Polizei mit. Zunächst hielten sie eine 32 Jahre alte Frau fest, zwei weitere Männer entkamen. Die Polizei suchte mit einem Fährtenhund nach den Verdächtigen - hatte aber keine Erfolg.