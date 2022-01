Die Ausbreitung der Elbebiber erfolgte den Angaben zufolge in einem "nicht erwarteten Tempo". Seien die Biber zunächst nur im Einzugsgebiet der Vereinigten Mulde aktiv gewesen, hätten sie in den vergangenen drei Jahren auch die Weiße Elster, die Pleiße sowie deren Nebengewässer erobert. Es müsse mit Bibern in allen Fließgewässern und selbst in den Tagebauseen im Landkreis gerechnet werden.