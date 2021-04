In diesem Frühsommer soll es erstmals Honig von Bienen des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) geben. Wie das Klinikum mitteilte, sind seit Anfang April Zehntausende Bienen in den Kleingärten der Nachbarschaft unterwegs und fliegen Bäume, Sträucher und Blumen der Umgebung an. Wenn alles wie vorgesehen laufe, werde es im Juni den ersten UKL-Honig geben.