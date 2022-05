Sächsische Aufbaubank - Die SAB ist die Förderbank des Landes Sachsen.

- Sie beschäftigt eigenen Angaben zufolge 1.203 Mitarbeitende.

- Davon arbeiteten rund 900 in Dresden und 300 am neuen Sitz in Leipzig. Bis 2025 sollen die Mitarbeitenden je zur Hälfte auf Dresden und Leipzig verteilen werden.