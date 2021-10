Die geplante Demonstration sollte am Sonnabend unter dem Motto "Alle zusammen - autonom, widerständig, unversöhnlich!" in einer Art Sternmarsch zu einer Abschlusskundgebung nach Connewitz laufen. Weil Ausschreitungen und Gewalttaten befürchtet wurden, hatte die Stadt Leipzig die Demonstrationen verboten. 2.000 Polizistinnen und Polizisten aus acht Bundeländern hatten am Sonnabend das Verbot einer linken Demonstration in der Messestadt durchgesetzt. In vielen Stadtteilen hatte die Polizei Kontrollzonen eingerichtet, um Menschen ohne Grund kontrollieren zu können.