VNG habe 2022 vergleichsweise gut gemeistert, resümierte Bodo Rodestock, VNG-Vorstandsmitglied für Finanzen und Personal. Zwar haben die finanziellen Mehrbelastungen massiv am Eigenkapital gezehrt und tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Nichtsdestotrotz sei es gelungen, sich in drei Schritten wieder solide aufzustellen, so Rodestock. Dazu gehören die Einigung mit der unter Verwaltung des Bundes stehende Gazprom-Tochter Sefe über Gaslieferverträge, die Finanzhilfe der Bundesregierung in Millionenhöhe sowie die Eigenkapitalerhöhung durch die Aktionäre. "So konnten wir eine Verstaatlichung von VNG abwenden", erklärte Rodestock.