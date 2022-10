In der Stuttgarter Allee in Leipzig-Grünau soll ein neues Bildungs- und Bürgerzentrum (BBZ) entstehen. In dem neuen Zentrum sollen die drei Grünauer Bibliotheken, die Angebote des Freizeittreffs "Völkerfreundschaft", die Volkshochschule, das Bürgerbüro und das Quartiersmanagement einen gemeinsamen neuen Standort finden, informiert die Stadt Leipzig. Zudem sei eine Dreifeld-Sporthalle geplant.

Der Freizeittreff "Völkerfreundschaft" soll später in das neue Bildungs- und Bürgerzentrum integriert werden. Bildrechte: Lars Tunçay