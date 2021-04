Die Stadt Leipzig will die biologische Vielfalt insbesondere im Clara-Zetkin- und im benachbarten Johannapark fördern. Im Rahmen der Kampagne "Unser Park - Vielfalt erleben" sollen die geplanten Aktivitäten im Johannapark für die Leipziger erlebbar gemacht werden.

Wir arbeiten gemeinsam mit Umweltverbänden und Partnern aus der Wissenschaft an nachhaltigen Pflegestrategien für den Johannapark und den Clara-Zetkin-Park. Diese sollen den vielfältigen und intensiven Nutzungsansprüchen, dem Natur- und Klimaschutz und den geschichtsträchtigen Gartendenkmalen Rechnung tragen.

Als erste Maßnahme in diesem Jahr sollen im Johannapark mit der Lutherkirche sieben Wiesen zu Langgraswiesen entwickelt werden. Im Gegensatz zu den Liegewiesen werden Langgraswiesen nur zweimal im Jahr gemäht, meist Ende Mai und im Spätsommer. So kann sich Leben in den insgesamt rund 2,7 Hektar Wiesenfläche entwickeln, sagt Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer.