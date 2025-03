Kathrin W. aus Leipzig kommt über eine Online-Anzeige, die ihr hohe Gewinne mit der neuen Technologie verspricht, zum Bitcoin: "Das Schlauste, was ihr machen könnt, ist jetzt Bitcoin kaufen. Das wird den Preis in ungeahnte Höhen pumpen," verspricht die Werbung. Und Kathrin steigt 2012 ein in den Bitcoin-Rush. Damals zahlt sie gerade mal fünf Cent pro Bitcoin. Heute ist ein Bitcoin über 80.000 Euro wert.

Kathrins Leben verändert sich durch Gewinne aus Bitcoin-Geschäft

Kathrins Investition wird zum Volltreffer: "Man kann die auch aufs Handy laden. Hatte da mal 160 Euro drauf. Auf einmal waren es 7.000 bis 8.000 Euro. Dachte, ups, so viel Taschengeld brauch ich nicht." Mit Bitcoin konnte sie sich auch als Lehrerin einiges leisten. "Ich bin eine völlig andere Person geworden, ich war lustig, fröhlich, habe eine Reise nach der anderen machen können."

Zunächst gutes Gefühl, Portfolio wächst

Doch vor drei Jahren kam für Kathrin die Katastrophe. Sie gerät an einen Krypto-Betrüger. Zunächst soll sie 250 Euro investieren. Doch Kathrin merkt schnell, dass es dabei nicht bleiben sollte. Ihr Finanzberater bringt sie dazu, immer mehr zu investieren. "Und ja, er sagte, ich könnte dem Ganzen vertrauen, weil ich auch mal gesagt hab: 'Was wollen Sie eigentlich von mir? Also noch mehr Geld? 1.000 Euro sind ja schon viel.' Ich wollte erstmal abwarten, wie das läuft."