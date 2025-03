Doch vor drei Jahren kam für Kathrin die Katastrophe. Sie gerät an einen Krypto-Betrüger. Zunächst soll sie 250 Euro investieren. Doch Kathrin merkt schnell, dass es dabei nicht bleiben sollte. Ihr Finanzberater bringt sie dazu, immer mehr zu investieren. "Und ja, er sagte, ich könnte dem Ganzen vertrauen, weil ich auch mal gesagt hab: 'Was wollen Sie eigentlich von mir? Also noch mehr Geld? 1.000 Euro sind ja schon viel.' Ich wollte erstmal abwarten, wie das läuft."

Kathrin ist skeptisch und recherchiert. Sie kann nichts Negatives über die Firma finden. Auf Bewertungsportalen sind auch heute noch gefälschte Bewertungen der Firma online. "Ich dachte mir, wenn die Dreck am Stecken haben, dann würde sich niemand mehr mit denen in Verbindung setzen oder mit denen Verträge schließen oder arbeiten wollen. Verträge hat man ja nicht in dem Sinne". Also investiert sie.