Seit Mitternacht streiken rund 400 Beschäftigte von Amazon am Standort Leipzig. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi dauern die Arbeitsniederlegungen bis einschließlich Sonnabend um 19 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie sollen die Streikenden in dieser Zeit zu Hause bleiben. Zwischen 5 und 6 Uhr am Freitagmorgen hatten sich einige Amazon-Mitarbeiter vor dem Werk getroffen, um ihre Forderungen auf Plakaten zu präsentieren. Es gebe zwei zentrale Ziele, erklärt Ronny Streich, Gewerkschaftssekretär bei Verdi in Leipzig: "Wir fordern die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels durch Amazon sowie den Abschluss eines Tarifvertrags für gute und gesunde Arbeit."

Am Aktionstag "Black Friday" zeigen Amazon-Mitarbeiter ihre Forderungen an den Versandhandel auf Plakaten. Bildrechte: Tobias Junghannß