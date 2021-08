Der Leipziger Hobbygitarrist Jürgen Thiel soll für eine spontane Jam-Session im Leipziger Clara-Zetkin-Park 518 Euro an die Verwertungsgesellschaft Gema zahlen. Das entschied am Donnerstag das Amtsgericht der Messestadt in dem Zivilrechtsfall. Für ähnliche Privatpartys, zu denen er über Facebook eingeladen hatte, drohen ihm weitere Tausende Euro Strafe.