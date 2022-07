Gewitterbilanz Leipzig ist "Blitzhauptstadt" in Sachsen

Im Ländervergleich liegt der Freistaat bei den Blitzeinschlägen auf dem neunten Platz. Spitzenreiter in Sachsen war die Stadt Leipzig mit 297 Blitzen und einer Dichte von 1,42 Blitzen je Quadratkilometern. Der bundesweite Höchstwert stammt aus dem Landkreis Starnberg in Bayern (7,6) im Stau der Alpen.



Gezählt werden dabei stets Blitzeinschläge, so genannte Erdblitze, keine Entladungen innerhalb der Wolken. Das heftige Auf und Ab von Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke führt zu einer Polarisierung der natürlichen Luftelektrizität. Wird das Spannungsfeld zwischen positiver und negativer Ladung zu stark, entlädt sich ein Blitz. Insgesamt gab es in Deutschland vergangenes Jahr 491.000 Blitzeinschläge, knapp 100.000 mehr als 2020.