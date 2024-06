Viele niederländische Fans sind mit Wohnwagen oder Wohnmobil nach Sachsen gekommen. Am Auensee in Leipzig hat sich eine große Fangemeinde versammelt, die Anlage am Kulkwitzer See ist komplett ausgebucht. Laut Betreiber belegen dort 160 der 200 Stellplätze Touristen aus den Niederlanden. Einige sagten MDR SACHSEN, sie hätten gleich nach der Auslosung der EM-Gruppen vor rund einem halben Jahr gebucht.