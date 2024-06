Man hört und sieht sie schon überall in Leipzig: die feierfesten Fans aus den Niederlanden. Offenbar werden aber nicht so viele in die Stadt kommen, wie ursprünglich erwartet, auch nicht aus Frankreich. "Aufgrund der Gespräche mit Fanvertretern aus den Nationen werden zum heutigen Spiel rund 25.000 statt der bisher prognostizierten 80.000 zusätzlichen Fans in der Stadt erwartet", informiert die Stadtverwaltung.



Am Dienstag beim Spiel Portugal gegen Tschechien waren rund 50.000 zusätzliche Fans in der Messestadt.