Ab 2022 soll im Leipziger BMW-Werk eine zweite Fertigung für Batteriemodule in Betrieb gehen. Damit investiert der Münchner Auto-Konzern rund weitere 100 Millionen Euro in den Standort in der Messestadt, sagte ein Unternehenssprecher MDR Sachsen.

Man wolle das Know-How für die Fertigung im eigenen Haus wissen, um sich im Wettbewerb absetzen zu können, sagte Kai Lichte, Sprecher der BMW Group. Die einzelnen Batteriezellen seien erstmal ein austauschbares Produkt, die Zusammensetzung zu einem Batteriemodul jedoch komplex. Die Module sollen in Elektrofahrzeugen besonders leistungsstark sein, um eine hohe Reichweite zu gewährleisten, erklärte er. Die Komponenten aus Leipzig sollen dann auch an anderen Standorten verbaut werden.

Und es gibt noch einen zweiten Grund für das Unternehmen, die Fertigung in Leipzig anzusiedeln. "Es sichert die Beschäftigung am Standort Leipzig", so Lichte. Es sollen in den nächsten Jahren insgesamt 300 neue Mitarbeiter das Werk in Leipzig eingestellt werden.