Die Vorständin für Personal und Sozialwesen sowie Arbeitsdirektorin, Ilka Horstmeier, sagte, die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat beschlossen worden. Damit sollen gleiche Verhältnisse zwischen der Belegschaft in Bayern und Sachsen entstehen. Die Verkürzung der Arbeitszeit erfolge bei vollem Lohnausgleich.

Auch der Autohersteller Porsche hat kürzlich angekündigt, im Leipziger Werk die 35-Stunden-Woche bis 2025 einzuführen. Volkswagen will ebenfalls bis 2027 schrittweise die 35-Stunden-Woche in seinen Werken in Zwickau, Chemnitz und Dresden umsetzen. Diesen Anpassungen waren Warnstreiks vorausgegangen, bei denen die Gewerkschaft IG Metall unter anderem die Angleichung der Ost-Arbeitsbedingungen an die westlichen Standards gefordert hatte.