Warnung Evakuierung nach Bombenfund auf Alter Messe Leipzig

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Alten Messe in Leipzig ist am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung am Fundort wird vorbereitet. Evakuierungsmaßnahmen betreffen rund 3.500 Menschen in Stötteritz. Die Sicherungsarbeiten haben auch Folgen für den Nahverkehr und den City-Tunnel.