Die Stadt Böhlen hat Entwarnung in Bezug auf einen möglichen Bombenfund gegeben. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte, hat sich ein Kampfmittelverdacht am Bahnhof nicht bestätigt. Anwohner werden demnach nicht evakuiert. Die Grundschule und der Hort "Pfiffikus" und die Kita "Pfiffikus" öffnen am Mittwoch planmäßig. Die Oberschule unterrichte ab der zweiten Stunde. Lediglich der Unterricht an der Berufsschule "BSZ Leipziger Land" entfalle am Mittwoch.