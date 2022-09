Wann genau die am Dienstag in Leipzig entschärfte 100-Kilo-Bombe abgeworfen wurde, könne er nicht sagen, so Kröckel. Das könne aber mithilfe der Kampfmittelbelastungskarte und den Informationen über den Bombentyp eingegrenzt werden.

Bauherr setzt Vorgaben der Stadt um

Im Fall der Bombe, die am vergangenen Dienstag an der Propsteikirche in Leipzig entdeckt worden war, hatte eine Prüfung des Geländes ergeben, dass dort Kampfmittel liegen könnten. Der Geschäftsführer des Bauherren AOC Immobilien in Magdeburg, Till Schwerdtfeger, sagte MDR SACHSEN, das Gelände sei deshalb mit Georadar sondiert worden, dabei sei aber nichts auffälliges entdeckt worden. Bei der Untersuchung mit Georadar werden aus einem Wagen elektromagnetische Strahlen in den Boden abgestrahlt, die von größeren Gegenständen reflektiert werden.

Der Bauherr AOC will auf dem mehr als 5000 Quadratmeter großen Gelände in Leipzig ein neues Wohn-und Geschäftshaus errichten. Bildrechte: MDR

Suche mit Georadar und begleitende Sondierung