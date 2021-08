Gegen 1:45 Uhr am Sonnabendmorgen klingelte das Telefon des Hotels, in dem die Fußballmannschaft von Bayer Leverkusen vor ihrem DFB-Pokalspiel gegen Lok Leipzig untergebracht war. Ein anonymer Anrufer sprach eine Bombendrohung aus, wie eine Polizeisprecherin am Sonnabend mitteilte.