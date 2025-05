Drei Schulen in Leipzig sind nach Bombendrohungen geräumt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, handelt es sich um die Ernst-Pinkert-Grundschule in Reudnitz, die Fachschule für Technik in Böhlitz-Ehrenberg und das Goethe-Gymnasium im Stadtteil Schönefeld. Demnach erhielten die Schulen am Freitagmorgen Drohmails.