In Böhlen könnte es am Mittwoch wegen eines Bombenfundes zu Evakuierungen kommen. Wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte, hat sich bei den Vorbereitungen für Bauarbeiten am Wochenende der Verdacht auf Kampfmittel im Umfeld des Bahnhofes erhärtet. Für Mittwochmorgen sei eine weitere Überprüfung geplant. Danach werde der Sprengmeister den genauen Evakuierungskreis festlegen.