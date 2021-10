Wiederbelebung Kulturelles Leben im Bowlingtreff Leipzig kehrt zurück

Draußen stecken die Leipziger neugierig ihre Nasen in den Bowlingtreff. Es tut sich was am Leuschnerplatz. Endlich wieder. Erleichterung ist zu spüren. "Mir hat der Bau ganz einfach leid getan", sagt eine Leipzigerin. "Es war eine Schande, dass der nicht weiter genutzt wurde, und wenn es für Schachspieler oder was auch immer gewesen wäre.“ Eine andere Passantin stimmt zu: "Es war schon schön da unten. Ich find's gut, dass es wieder genutzt wird."