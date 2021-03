Fenster und Lack besprüht, die Reifen platt: So fand die Polizei in Dresden sieben Kleintransporter vor, die nicht mehr fahrbereit waren. Bildrechte: Roland Halkasch

Nachdem in Leipzig-Stötteritz in der Nacht zu Sonnabend mehrere Fahrzeuge der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) angezündet wurden, schließt die Polizeidirektion Leipzig eine politische Motivation nicht aus. Daher werde jetzt geprüft, ob das Landeskriminalamt (LKA) den Fall übernimmt.

Weder Stadt noch Gesellschaft lassen sich durch Gewalt einschüchtern. Probleme am Wohnungsmarkt löst man nur im Miteinander. Wer zu Gewalt greift, verabschiedet sich aus der Debatte. Burkhard Jung Leipzigs Oberbürgermeister zu Mutmaßungen über politische Zusammenhänge

Brennende Autos und Gebäudeschaden

Ein Anrufer hatte das Feuer gemeldet. Als Polizisten und Feuerwehrleute eintrafen, hätten drei Transporter und zwei Autos auf einem Firmengelände voll gebrannt, hieß es. Auch ein mehrstöckiges Firmengebäude nebenan sei beschädigt worden. "Nach bisherigen Erkenntnisse entstanden am Haus Hitzeschäden und Verrußungen", so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Wie in anderen europäischen Städten gab es am Sonnabend auch in Leipzig Kundgebungen zum "Housing Action Day". Dabei sollte für ein sicheres und bezahlbares Wohnen demonstriert werden. Laut Polizei liefen die vier Veranstaltungen in Leipzig ohne Störungen ab.

Sieben Kleintransporter in Dresden beschädigt

Auch in Dresden haben Unbekannte sieben Kleintransporter des Immobilienkonzerns Vonovia beschädigt. In der Nacht auf Sonnabend besprühten der oder die Täter an verschiedenen Orten in der Stadt die Fahrzeuge und zerstörten deren Reifen, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert.