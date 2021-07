Am Kulkwitzer See bei Leipzig sind acht 1.000-Liter-Müllbehälter und acht mobile Toilettenhäuschen abgebrannt. Wie die Polizei MDR SACHSEN am Dienstag sagte, wurden sie am Montagabend gegen 23 Uhr auf der Grünauer Seite des Sees angezündet. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Tonnen und Toiletten waren für den Triathlon am vergangenen Wochenende aufgestellt worden.