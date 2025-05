Am Freitagvormittag hat in Leipzig ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienbrandstifter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alte Mann vor, zwischen Juli und November 2024 in Schkeuditz insgesamt zwölf Brände gelegt zu haben, wie Sprecher Johann Jagenlauf MDR SACHSEN sagte. Zunächst war von 23 Taten die Rede. Im Falle einer Verurteilung sei laut Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren denkbar.