Das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) ermittelt nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Kita im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau. Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, hatten unbekannte Täter am Wochenende die Eingangstür eines Kindergartens mit einem Brandmittel beschädigt. Zu einem Brandausbruch sei es nicht gekommen.

Ob es einen Zusammenhang mit der versuchten schweren Brandstiftung an der Gemeinschaftsunterkunft in der Liliensteinstraße in Leipzig gibt, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so das Landeskriminalamt. Unbekannte Täter warfen dort in der Nacht zum Samstag Gegenstände gegen die Hauswand. Das Gebäude wurde leicht beschädigt, ein kleines Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.