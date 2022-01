Brandstiftung Vier Autos vor Leipziger Ordnungsamt ausgebrannt

In der Nacht zum Dienstag sind in Leipzig vier Fahrzeuge des Ordnungsamtes in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen sind die Autos mit der Aufschrift "Polizeibehörde" gegen 2:30 Uhr auf dem Parkplatz im Hinterhof des Rathauses in Abtnaundorf angezündet worden. Die vier Elektroautos brannten fast vollständig aus. Ein weiteres Auto wurde versucht in Brand zu setzen, dies scheiterte.