Die Leipziger Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Brandanschlags auf die Bahnanlagen in Leipzig-Lindenau. Wie die Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter am Dienstagabend im Umfeld des Haltepunktes in der Demmeringstraße 95 eine technische Anlage mit einem Brandbeschleuniger angezündet.