Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Haus in der Stockartstraße in Leipzig-Connewitz hat das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) die Ermittlungen übernommen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Dienstag Sperrmüll vor dem Haus zusammengeschoben und angezündet. Eine Polizeistreife bemerkte das Feuer und konnte es gemeinsam mit der Feuerwehr löschen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, sei derzeit noch nicht klar.