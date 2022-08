In Leipzig hat es in der Nacht zum Sonnabend einen Großbrand gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr stand ein leerstehendes Industriegebäude im Stadtteil Plagwitz in Flammen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Nach Reporterangaben handelt es sich bei dem Gebäude um die "Philipp Swiderski Maschinenbaufabrik", die bereits seit 1990 leersteht.