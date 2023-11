Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Saalfelder Straße in Leipzig ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein Brandursachenermittler im Einsatz. 17 Menschen waren infolge der Rauchentwicklung vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.