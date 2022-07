Ein Brand auf einer Hochhalde in der Nähe des Kraftwerks Lippendorf im Landkreis Leipzig ist fast gelöscht. Seit Sonntagnachmittag waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Nach Angaben der Gemeindefeuerwehr Neukieritzsch waren rund 6.000 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten.

Das Unwetter am Montag Abend hat den Einsatzkräften in die Karten gespielt. Wie Mike Köhler, stellvertretender Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig, MDR SACHSEN sagte, hat der Regenguss dafür gesorgt, dass das Feuer weitestgehend gelöscht wurde. Man könne nun entwarnen und habe begonnen, die Löschwasserleitung zurückzubauen. "Die nächsten Tage wird der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dann denke ich, wird man den Einsatz beenden, " erklärt Köhler das weitere Vorgehen.

Der Brand auf der Hochhalde Lippendorf wurde von einem Piloten eines Kleinflugzeuges gemeldet. Er hatte am Sonntag Rauch aufsteigen sehen.

Während der Brand bei Lippendorf gelöscht ist, kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehr in Nordsachsen gegen einen Waldbrand, der in Brandenburg ausgebrochen war. Unter anderem brennt ein munitionsbelastetes Gebiet bei Arzberg.