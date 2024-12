In der Nacht zum Dienstag hat es erneut einen Großeinsatz am Wohnblock "Lange Lene" in Leipzig-Probstheida gegeben. Laut Polizei brannte es aus noch ungeklärter Ursache in mehreren Kellerabteilen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten rund 50 Personen in Sicherheit gebracht werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe stellten für sie einen Bus bereit. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus.