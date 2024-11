Bildrechte: EHL Media

Nach Brand in Leipzig Mieter in Riesen-Wohnblock: Ohne Wasser und Strom durchs Wochenende

13. November 2024, 19:34 Uhr

Der Brand im Keller von Leipzigs längstem Wohnblock, der "Langen Lene", ist Tage her. Doch die Folgen schränken hunderte Menschen und eine Firma in ihrem Alltag ein. Vor dem 350 Meter langen Block stehen ein mobiler Toiletten- und ein Wasserwagen. Sie zeugen von der Ausnahmesituation, in der die Mieter leben müssen.