Feuerwehreinsatz Lkw in Leipzig brennt aus

Hauptinhalt

Fernfahrer dürfen an Feiertagen nicht mit ihrem Lkw fahren. Wer Pech hat, muss in seinem Fahrerhaus die Zeit abwarten. Glück hatte ein Lkw-Fahrer in Leipzig. Er schlief in seiner Kabine, als sein Fahrzeug brannte, konnte sich aber retten.