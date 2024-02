Ein Feuer hat in der Nacht zum Sonnabend ein Mehrfamilienhaus im Leipziger Osten zerstört. Laut der Polizei brach das Feuer gegen 01:15 im Haus aus. Die Bewohner des Gebäudes und der Nachbarhäuser mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand. Die Bewohner des zerstörten Hauses wurden in Notunterkünfte gebracht, die Anwohner der Nachbarhäuser konnten nach Ende der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.