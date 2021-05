Die Feuerwehr ist im Leipziger Stadtteil Mockau am Mittwoch in einem Großeinsatz. Gegen 4:30 Uhr war in einem Mehrfamilienhaus in der Oberläuterstraße ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen auf mehrere Balkone und den Dachstuhl über. Auch die Dachstühle zweier benachbarter Gebäude sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein. 24 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Zwei von ihnen seien verletzt worden, so die Polizei. Wie schwer, sei noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, der Feuerwehreinsatz werde noch bis zum Mittag andauern. Brandursache und die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest. Die Brandermittler sollen am Donnerstag ihre Arbeit aufnehmen.