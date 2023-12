In Leipzig-Mockau ist in der Nacht zum Mittwoch in einem Parkhaus ein Feuer ausgebrochen. Laut dem Bericht eines Reporters war ein Auto in der unteren Parkebene in Brand geraten. Die Flammen hätten auf weitere Fahrzeuge - auch in der zweiten Ebene - übergegriffen. Mindestens zehn Autos wurden ersten Erkenntnissen zufolge erheblich beschädigt. Laut Polizei ist das Parkhaus einsturzgefährdet. Es können deshalb auch keine nicht beschädigten Autos herausgefahren werden.