In Leipzig-Grünau hat es am Sonntagnachmittag auf dem Gelände der Wladimir-Filatow-Schule gebrannt. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, war zunächst ein unter einem Carport stehender, unbesetzter Schulbus in Brand geraten. Wenig später griffen die Flammen auf den Carport und anschließend auf das Gebäude der Schule für Blinde und sehbehinderte Menschen über.

Obwohl der Brand am frühen Abend gelöscht war, kämpften die Feuerwehrleute noch mit einzelnen Glutnestern in der Außendämmung der Schule. Die Dämmung habe deshalb an den entsprechenden Stellen entfernt werden müssen. Zudem könne es sein, dass auch der Carport noch auseinandergenommen werden müsse, um an alle Glutnester heranzukommen, hieß es. Insgesamt waren 30 Kameraden der Leipziger Feuerwehr im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.