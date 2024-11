Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es in der Nacht zum Mittwoch im Leipziger Südosten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren im Hochhaus "Lange Lene" mehrere Kellerboxen in Brand geraten. Alle 50 Bewohner des betroffenen Hauseinganges wurden in Sicherheit gebracht und kamen vorübergehend in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe unter.