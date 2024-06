Missglückter Kochversuch Jugendliche lösen Wohnungsbrand in Leipzig aus

Zwei Teenager haben am Sonnabend in Leipzig-Möckern einen Wohnungsbrand verursacht. Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer vermutlich durch die unsachgemäße Zubereitung von Speisen. Es habe sich von der Küche auf die gesamte Wohnung ausgebreitet. Mehrere Feuerwehren rückten an.