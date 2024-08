In Leipzig haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwei Autos des AfD-Landtagsabgeordneten Holger Hentschel in Brand gesetzt. Das bestätigte das Landeskriminalamt MDR SACHSEN. Durch das Feuer sei ein Fahrzeug komplett zerstört worden, ein zweites beschädigt. Der Staatsschutz ermittle in alle Richtungen, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat. Es würden Zeugen gesucht.